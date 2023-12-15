Раненый на СВО депутат из Орла проходит реабилитацию
В вынужденном отпуске Владимир Строев навестил коллег.
Фото: Василий Новиков
Депутат городского совета Орла Владимир Строев продолжает восстановление после ранения, полученного на специальной военной операции. В вынужденном отпуске он навестил своих коллег.
Напомним, что о ранении депутата стало известно в ноябре. Он с сослуживцами попал под минометный обстрел в районе села Анатольевка Курской области. Получил ранение бедра и травму колена. Врачи удалили у Строева все пять осколков.
Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации.