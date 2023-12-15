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10:00, 15 декабря 2023 года Раненый на СВО депутат из Орла проходит реабилитацию В вынужденном отпуске Владимир Строев навестил коллег.



Фото: Василий Новиков

Депутат городского совета Орла Владимир Строев продолжает восстановление после ранения, полученного на специальной военной операции. В вынужденном отпуске он навестил своих коллег.



Напомним, что о ранении депутата стало известно в ноябре. Он с сослуживцами попал под минометный обстрел в районе села Анатольевка Курской области. Получил ранение бедра и травму колена. Врачи удалили у Строева все пять осколков.



Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации.





Артем Ежаков



