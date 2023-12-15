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8:48, 15 декабря 2023 года

В Орле взлетели цены на такси из-за циклона "Ваня"

Время ожидания может превышать полчаса.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловскую область обрушился циклон "Ваня". Он принес полуметровые сугробы, что почти в пять раз выше нормы. Центр Орла рано утром вышли очищать сотрудники горадминистрации.

Тем временем цены на такси возросли кратно. Так из микрорайона Алроса до центра города предлагается доехать за 800 рублей, от "Гринна" – за 700. Цены взлетели и не небольшие поездки: например, за такси от улицы Приборостроительной до 7 Ноября придется отдать 500 рублей.

Ранее губернатор Андрей Клычков призвал орловцев по возможности не использовать собственный транспорт. Синоптики прогнозировали самый снежный день с 1960 года.


Сергей Силаев
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