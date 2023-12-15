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22:13, 14 декабря 2023 года Бастрыкину доложат о результатах проверки по дому с протекшей крышей в Орле Доклад главе СК представит руководитель регионального управления Петр Юдин.





Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о небезопасных условиях проживания в многоквартирном доме на улице Студенческой в Орле. В СМИ и соцсетях сообщалось о нарушении прав жильцов многоквартирного дома, где протекает крыша, затоплен подвал, разрушается фундамент и прогнили межэтажные перекрытия.



– Неоднократные обращения в управляющую компанию результатов не принесли. Проведение капитального ремонта запланировано на текущий год, однако работы так и не были начаты, - сообщили в информационном центре СК России.



В следственном управлении по Орловской области организована проверка. Глава регионального ведомства Петр Юдин доложил руководителю СК Александру Бастрыкину о ходе и результатъ проверки.







Сергей Силаев



