четверг 14.12.2023 21:43:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

21:26, 14 декабря 2023 года

Орловцы пристально следили за прямой линией президента Путина

Глава государства ответил более чем на 80 вопросов.



Президент России Владимир Путин 14 декабря провел прямую линию. За ней следили по всей России, исключением не стала и Орловщина. Вопросов из нашего региона не прозвучало, однако ответы на вопросы касались каждого жителя страны.

Российского лидера слушали везде: в больницах, школах, правительстве. Прозвучало обращение и к главам субъектов: поддерживать малый бизнес и бренды своего региона. Губернатор Андрей Клычков прокомментировал прямую линию Владимира Путина.

Президент абсолютно верно определил вектор развития социальной политики: все обязательства должны быть сохранены и выполнены, - отметил Андрей Клычков.

О том, как следили за прямой линией в регионе, смотрите в сюжете Всеволода Трифонова.


Всеволод Трифонов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.