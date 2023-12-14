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21:26, 14 декабря 2023 года Орловцы пристально следили за прямой линией президента Путина Глава государства ответил более чем на 80 вопросов.







Президент России Владимир Путин 14 декабря провел прямую линию. За ней следили по всей России, исключением не стала и Орловщина. Вопросов из нашего региона не прозвучало, однако ответы на вопросы касались каждого жителя страны.



Российского лидера слушали везде: в больницах, школах, правительстве. Прозвучало обращение и к главам субъектов: поддерживать малый бизнес и бренды своего региона. Губернатор Андрей Клычков прокомментировал прямую линию Владимира Путина.



– Президент абсолютно верно определил вектор развития социальной политики: все обязательства должны быть сохранены и выполнены, - отметил Андрей Клычков.



О том, как следили за прямой линией в регионе, смотрите в сюжете Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов



