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21:02, 14 декабря 2023 года

Ряд домов в Заводском районе Орла остался без отопления

Порыв уже устраняют.

Фото: архив

В Орле дома на улицах Комсомольской и Планерной остались без тепла. Это произошло из-за прорыва теплосети. Адреса домов, попавших под отключение, публикует пресс-служба городской администрации:

- улица Комсомольская, дома №№ 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372;

- улица Планерная, дома №№ 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, детский сад №10, школа №6.

Над устранением аварии работают двенадцать специалистов, задействовано четыре единицы техники.



Сергей Силаев
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