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20:45, 14 декабря 2023 года

Клычков призвал орловцев отказаться от поездок на личном транспорте

15 декабря синоптики прогнозируют сильный снегопад.



Глава Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте из-за погодных условий. Глава региона попросил автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

Губернатор напомнил, что 15 декабря ожидается самый снежный день с 1960 года. Днем пойдет дождь со снегом, прогнозируется плюсовая температура. Ночью ударит мороз.

– В целях безопасности принято решение перевести детей, подвоз которых осуществляется к базовым школам, на дистанционное обучение 15 декабря на один день, - добавил глава региона.



Сергей Силаев
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