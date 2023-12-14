Клычков призвал орловцев отказаться от поездок на личном транспорте
15 декабря синоптики прогнозируют сильный снегопад.
Глава Орловской области Андрей Клычковобратилсяк жителям региона с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте из-за погодных условий. Глава региона попросил автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.
Губернатор напомнил, что 15 декабря ожидается самый снежный день с 1960 года. Днем пойдет дождь со снегом, прогнозируется плюсовая температура. Ночью ударит мороз.
– В целях безопасности принято решение перевести детей, подвоз которых осуществляется к базовым школам, на дистанционное обучение 15 декабря на один день, - добавил глава региона.