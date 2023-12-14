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20:30, 14 декабря 2023 года Стало известно, сколько стоят сладкие новогодние подарки в Орле По сравнению с 2022 годом цена немного поднялась.







До Нового года осталось чуть более двух недель. Одним из самых популярных подарков к предстоящему празднику являются сладости. Юлия Опанасюк отправилась в магазины и узнала, во сколько орловцам обойдется сладкий мешок.



Вес подарка варьируется от 150 граммов до двух килограммов. Соответственно, заплатить придется тоже по-разному: от 160 рублей до 2,5 тысячи. По сравнению с 2022 годом цена подросла, но немного.



– Подорожание прошло от 5%. Самое большое - 10%, - рассказала директор торгового центра Людмила Маслова.



Орловцам представлено на выбор десятки наименований сладких подарков. Местной жительнице Наталье Лукиной приглянулась килограммовая конфета.



– В праздник сладкое всегда обязательно , потом еще что-нибудь куплю дополнительно, - поделилась жительница города Орла Наталья Лукина.



В Роспотребнадзоре напоминают, что выбирать даже сладкий подарок нужно по правилам.



– В составе не должно быть усилителей вкуса, ароматизаторов и консервантов, это пищевые добавки с индексом Е 200, 202,210, 249, - сообщила главный специалист - эксперт управления Роспотребнадзора по Орловской области Ольга Жиганова.





Юлия Опанасюк



