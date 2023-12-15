Народные приметы: почему 15 декабря нельзя ругать детей и нужно выбросить старые вещи

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума, чьим именем назвали книгу в Ветхом Завете.

Опасались в этот день люди недугов. Декабрь – месяц суровых морозов, когда можно было сильно заболеть. Неслучайно его называли "студень" и "стужайло".

Болезнь в представлении славян была результатом воздействия на человека нечистой силы, ведьм и колдунов, а также людей с дурным глазом.

Наши предки верили, что зло, которое несет недуги, может явиться в облике женщины в белом или черном одеянии, кошки, медведя, мыши, змеи, лягушки, бабочки или мухи. Что не стоит делать в этот день:





Что нельзя делать в этот день:

- Весь сегодняшний день лучше провести в спокойствии и тишине дома, избегая увеселительных мероприятий и заведений.

- Хорошей приметой сегодня считается выкинуть старые вещи или отдать их тем, кто в них нуждается. Это поможет вам привлечь удачу в финансах.

- Родителям сегодня нельзя кричать на своих детей, громко отчитывать, чтобы их не начали терзать ночные кошмары.

- Вообще, сегодня лучше не шуметь, а незамужним девушкам запрещается громко смеяться и устраивать застолья. В противном случае их ждут неприятности в личной жизни.

- Не стоит сегодня делать ремонт. Предки считали, что можно разбудить или потревожить домового, который обидится и начнет хулиганить и всячески досаждать своим хозяевам.

- В этот день нельзя принимать важные решения. Сегодня не начинают новые дела, а также это неблагоприятный день для отправления в дальнюю дорогу.



Что можно делать 15 декабря:

- В этот день было принято молиться о крепком сне и избавлении от бессонницы;

- В основном веселились на улице – строили снежные крепости, играли в снежки, катались на санях.

- У детей в это время начинался учебный год, потому что заканчивались все дела. Перед этим на Наума всей семьей ходили в храм и молились об успехах детей в учении.