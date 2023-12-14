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17:45, 14 декабря 2023 года Андрей Клычков прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина Итоги года глава государства подвел 14 декабря.





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Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина. Глава государства 14 декабря подвел итоги года и успел ответить более чем на 80 вопросов.



По словам губернатора, подведение итогов прошло в необычном формате. Оно объединило в себе и пресс-конференцию, и вопросы от журналистов и большое количество обращений граждан. На прямую линию пришло около 2,1 миллиона вопросов.



– В этом году поступило большое количество обращений - около 2 миллионов поступило на прямую линию, это всегда задача для региональной власти. Это представляет собой определенный срез региональной проблематики, в котором нам предстоит разбираться и принимать решения, в том числе, совместно с федеральным центром, - отметил глава региона.



Андрей Клычков отметил, что президент определил приоритеты в вопросах международной политики, сделал важные заявления о специальной военной операции, мерах соцподдержки военнослужащих.



– Отрадно, что работа, которую сегодня ведет наш регион по поддержке участников специальной военной операции, была высоко оценена Президентом. Владимир Владимирович подтвердил правильность выбранного пути и курса. Президент также озвучил ряд социальных обязательств и тезисов, которые, я уверен, будут реализовываться, - сказал Андрей Клычков.







Сергей Силаев



