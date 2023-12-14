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18:30, 14 декабря 2023 года Мэрия Орла просит предприятия помочь со снегоуборочной техникой Нужны погрузчики, грейдеры и самосвалы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэрия Орла призвала предприятия и предпринимателей города присоединиться к уборке снега и помочь расширить автопарк спецтехники. Для этого нужно заключить прямой краткосрочный контракт со "Спецавтобазой".



Как рассказали в городской администрации, для борьбы с осадками нужны тротуароуборочная техника, минипогрузчики, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, самосвалы для перевозки снежных масс.



Также в связи с погодой орловцев призвали на время отказаться от использования личного транспорта, чтобы не мешать уборке и снизить риски массовых ДТП.





Артем Ежаков



