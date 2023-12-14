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19:30, 14 декабря 2023 года Орловцы выполнили первый спортивный разряд по спортивному программированию В этом ребятам помог чемпионат России, проводившийся впервые.



Фото: департамент физической культуры и спорта региона

Команда Орловской области в составе семи человек приняла участие в первом чемпионате России по спортивному программированию. Соревнования проводились в два этапа.



Чемпионат в 2023 году состоялся впервые. Наша команда боролась за высокое место в дисциплине "Программирование систем информационной безопасности". Суть соревнований заключалась в решении практических задач, так и разработку исправлений для программного кода, содержащего дефекты и уязвимости, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области.





Анастасия Дорохова



