Орловцы выполнили первый спортивный разряд по спортивному программированию
В этом ребятам помог чемпионат России, проводившийся впервые.
Фото: департамент физической культуры и спорта региона
Команда Орловской области в составе семи человек приняла участие в первом чемпионате России по спортивному программированию. Соревнования проводились в два этапа.
Чемпионат в 2023 году состоялся впервые. Наша команда боролась за высокое место в дисциплине "Программирование систем информационной безопасности". Суть соревнований заключалась в решении практических задач, так и разработку исправлений для программного кода, содержащего дефекты и уязвимости, сообщилив департаменте физической культуры и спорта Орловской области.