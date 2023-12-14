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17:30, 14 декабря 2023 года Проектные документы по ремонту "Бунинки" в Орле подготовят не раньше середины 2024-го года Теме посвятили заседание профильного комитета облсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

Депутаты Орловского облсовета обсудили судьбу библиотеки имени Бунина. Как напомнили в пресс-службе заксобрания, в этом году выбрали подрядчика для подготовки проектных документов по консервации, реставрации и воссозданию культурного здания.



Компании из Санкт-Петербурга поручили за два месяца разработать документы и пройти госэкспертизу. Стоимость контракта составила 13,8 миллиона рублей. Работы завершены не были.



Сообщается, что подготовить ПСД к концу декабря невозможно. В лучшем случае она будет готова к середине следующего года.





Артем Ежаков



