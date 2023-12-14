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20:00, 14 декабря 2023 года Осенью 2024 года в Орловской области сдадут еще две школы Учебные заведения построят на улице Родзевича-Белевича в Орле и в Болховском микрорайоне.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжается строительство новых школ. В будущем году они появятся в Северном районе Орла и Орловском муниципальном округе.



Как сообщил сайту "Вести-Орел" замглавы регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Литвяков, завершается разработка проектно-сметной документации для возведения школы на Родзевича-Белевича. Документация по школе в деревне Жилина уже передана на экспертизу. Сдача обоих объектов запланирована 14 ноября 2024 года.



Отметим, обе школы рассчитаны на 1225 мест. Учебное заведение на улице Родзевича-Белевича построит ООО "Управление капитального строительства". Школу в Болховском микрорайоне возведет ООО "АС Монтаж".





Сергей Мерцалов



