Осенью 2024 года в Орловской области сдадут еще две школы
Учебные заведения построят на улице Родзевича-Белевича в Орле и в Болховском микрорайоне.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщине продолжается строительство новых школ. В будущем году они появятся в Северном районе Орла и Орловском муниципальном округе.
Как сообщил сайту "Вести-Орел" замглавы регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Литвяков, завершается разработка проектно-сметной документации для возведения школы на Родзевича-Белевича. Документация по школе в деревне Жилина уже передана на экспертизу. Сдача обоих объектов запланирована 14 ноября 2024 года.
Отметим, обе школы рассчитаны на 1225 мест. Учебное заведение на улице Родзевича-Белевича построит ООО "Управление капитального строительства". Школу в Болховском микрорайоне возведет ООО "АС Монтаж".