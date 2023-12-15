Росгвардия задержала хулигана в орловской гостинице
Буйного постояльца отправили в отдел полиции.
Фото: архив "Вести-Орел"
На днях росгвардейцы отработали тревожный выезд в гостиницу на площади Мира в Орле. Нарушителем спокойствия стал 42-летний постоялец, конфликтовавший с персоналом. Средь бела дня мужчина выкрикивал нецензурные выражения в адрес окружающих.
Мужчину задержали и отправили в отдел полиции для разбирательства.
Как сообщили в Росгвардии, в 2023-м году наряды вневедомственной охраны батальона полиции по обслуживанию Железнодорожного и Северного районов города Орла выезжали по тревожным сигналам свыше двух тысяч раз. Задержаны и переданы представителям ОВД свыше 80 нарушителей.