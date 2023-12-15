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7:30, 15 декабря 2023 года Росгвардия задержала хулигана в орловской гостинице Буйного постояльца отправили в отдел полиции.



Фото: архив "Вести-Орел"

На днях росгвардейцы отработали тревожный выезд в гостиницу на площади Мира в Орле. Нарушителем спокойствия стал 42-летний постоялец, конфликтовавший с персоналом. Средь бела дня мужчина выкрикивал нецензурные выражения в адрес окружающих.



Мужчину задержали и отправили в отдел полиции для разбирательства.



Как сообщили в Росгвардии, в 2023-м году наряды вневедомственной охраны батальона полиции по обслуживанию Железнодорожного и Северного районов города Орла выезжали по тревожным сигналам свыше двух тысяч раз. Задержаны и переданы представителям ОВД свыше 80 нарушителей.





Артем Ежаков



