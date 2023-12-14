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17:00, 14 декабря 2023 года

В школе на улице Зеленина в Орле устанавливают пожарно-охранную сигнализацию

Для этого закупили необходимое оборудование и материалы.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают готовить к сдаче самую большую школу. В настоящее время организован монтаж пожарно-охранной сигнализации. Установкой занимается бригада из 18 человек. Как сообщил сайту "Вести-Орел" начальник городского Управления коммунальным хозяйством Максим Лобов, на помощь орловцам приехали специалисты из Москвы, которые уже настраивают оборудование.

- Сейчас все зависит от того, насколько быстро они выполнят работы по установке пожарно-охранной сигнализации. Поставлена задача все сделать в максимально сжатые сроки, - рассказал он.

Параллельно с этим готовится документация для сдачи объекта в эксплуатацию. Также закуплена и расставлена по кабинетам школьная мебель. Ведется монтаж интерактивных досок, уточнил Лобов.


Сергей Мерцалов
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