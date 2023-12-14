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15:00, 14 декабря 2023 года В Орле замдиректора подрядной фирмы оштрафовали за медленный ремонт Дворянки Размер выплаты составит 2,9 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Заместитель директора ООО "Торгово-Строительная Компания Элитный Сад" оштрафован на 2,9 миллиона рублей за нарушение срока завершения работ в сквере Дворянское гнездо в Орле. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.



Работы в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" должны были завершить к 1 сентября. Стоимость работ – почти 120 миллионов рублей. Недавно оставшиеся работы настоятельно рекомендовали остановить до весны из-за морозов.





Артем Ежаков



