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13:23, 14 декабря 2023 года Владимир Путин предложил повысить выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" Президент России озвучил инициативу в ходе прямой линии 14 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин предложил повысить подъемные по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Глава государства озвучил инициативу в ходе прямой линии 14 декабря.



Владимир Путин предложил поднять выплату для врачей до двух миллионов рублей, для фельдшеров – до миллиона. Сейчас по программе "Земский доктор" медикам платят от одного до полутора миллиона рублей. По программе "Земский фельдшер" – от 500 до 750 тысяч рублей.





Артем Ежаков



