В Орловской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидаются сильные осадки и усиление ветра.
Фото: архив "Вести-Орел"
ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей непогоде. Ожидается, что с вечера 14 декабря до девяти утра 15 декабря местами выпадет очень сильный снег.
Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью: от одного до шести градусов мороза, днем – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.
Напомним, что коммунальные службы Орла переведены в режим усиленной работы.