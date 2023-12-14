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13:30, 14 декабря 2023 года В Орловской области объявлено штормовое предупреждение Ожидаются сильные осадки и усиление ветра.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей непогоде. Ожидается, что с вечера 14 декабря до девяти утра 15 декабря местами выпадет очень сильный снег.



Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью: от одного до шести градусов мороза, днем – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.



Напомним, что коммунальные службы Орла переведены в режим усиленной работы.





Артем Ежаков



