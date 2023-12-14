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12:55, 14 декабря 2023 года

Проезд в общественном транспорте Орла подорожает до 28 рублей

Новый тариф согласовали депутаты орловского горсовета 14 декабря.


С 1 января 2024 года проезд в общественном транспорте города Орла будет стоить 28 рублей при наличном способе оплаты. По карте проезд составит 25 рублей. Решение орловской мэрии поддержали депутаты горсовета на сегодняшнем комитете по экономической политике и развитию предпринимательства. 

- Аналогичный тариф на городские пассажирские перевозки для автотранспорта и электротранспорта, принятый в других областных центрах ЦФО, превышает предлагаемый размер тарифа в Орле. В Липецке при наличной оплате стоимость проезда в общественном транспорте составляет 32 рубля, при безналичной оплате - 27 рублей. В Смоленске - соответственно 33 рубля и 30 рублей. В Воронеже - 28 рублей и 26 рублей, в Курске - 31 рубль и 25 рублей,- сказал заместитель мэра Алексей Степанов.

По его словам, при расчете экономически обоснованного тарифа на пассажирские перевозки учитывалась численность водителей, доплата им за исполнение обязанностей кондуктора в размере 30% от основной зарплаты.


Сергей Мерцалов
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