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12:33, 14 декабря 2023 года Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации Глава государства объявил об этом в ходе прямой линии 14 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации в стране. Он объявил об этом в ходе прямой линии 14 декабря.



Глава государства отметил, что мобилизованные воюют отлично. Их в зоне СВО сейчас 244 тысячи. 14 человек стали Героями России.



На контрактную службу набрано 486 тысяч человек. Ежедневно приходят порядка полутора тысяч человек.





Артем Ежаков



