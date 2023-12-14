четверг 14.12.2023 14:34:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:00, 14 декабря 2023 года

В Орле спасатели-водолазы подтвердили свою квалификацию

Экзамены сдавали специалисты поисково-спасательного отряда.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Орловские водолазы поисково-спасательной службы подтвердили свою квалификацию. Их знания и навыки проверила специальная водолазная комиссия. Экзамен состоял из теоретической и практической частей.


Сначала водолазы отвечали на вопросы, рассказывали, как правильно оказать первую помощь, показывали устройство водолазного снаряжения и другой техники. Затем в водолазном снаряжении они погрузились на глубину, чтобы отработать различные методы поиска пострадавших на воде.

- В ходе проведенного экзамена работники учреждения выполнили необходимые водолазные работы и получили положительные оценки по теоретическим знаниям. По его результатам подтвердили водолазную квалификацию, - сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.