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14:00, 14 декабря 2023 года В Орле спасатели-водолазы подтвердили свою квалификацию Экзамены сдавали специалисты поисково-спасательного отряда.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Орловские водолазы поисково-спасательной службы подтвердили свою квалификацию. Их знания и навыки проверила специальная водолазная комиссия. Экзамен состоял из теоретической и практической частей.





Сначала водолазы отвечали на вопросы, рассказывали, как правильно оказать первую помощь, показывали устройство водолазного снаряжения и другой техники. Затем в водолазном снаряжении они погрузились на глубину, чтобы отработать различные методы поиска пострадавших на воде.



- В ходе проведенного экзамена работники учреждения выполнили необходимые водолазные работы и получили положительные оценки по теоретическим знаниям. По его результатам подтвердили водолазную квалификацию, - сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



