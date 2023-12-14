Под Орлом заключенные выпекают около 300 видов продукции

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15:30, 14 декабря 2023 года
Под Орлом заключенные выпекают около 300 видов продукцииВ пекари берут отмеченных за хорошее поведение.
С 2017-го года в России действует новый вид уголовного наказания. За отличное поведение в качестве смягчения осужденных могут направить в исправительный центр.
На Орловщине первый такой участок появился в Кромском районе в декабре 2018-го. Он действует при исправительной колонии №3. Сейчас там работают 45 человек.
Здесь выпекают 265 видов хлебобулочных изделий. Особая гордость – тыквенный и кефирный хлеб, а песочное печенье даже стало победителем в номинации "Орловское качество" в одном из конкурсов в 2023-м.
Юлия Опанасюк
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