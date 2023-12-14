Учитель из Орла вернулся на побывку со спецоперации
Педагога встретили со слезами и овациями.
Фото: мэрия Орла
Учитель физкультуры школы №5 города Орла приехал в отпуск из зоны специальной военной операции. Мужчину призвали по частичной мобилизации в прошлом году. Педагог нес службу в мотострелковом батальоне.
Как рассказали в мэрии, сотня человек встретила учителя со слезами и аплодисментами. Ученики и персонал школы постоянно слали на передовую письма и подарки. За все время учебное учреждение отправило почти 40 коробок с продуктами, лекарствами, теплыми вещами и другим.
Две недели солдат проведет на побывке, а затем вернется к товарищам в зону СВО.