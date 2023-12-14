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11:00, 14 декабря 2023 года 14 декабря Орел убирают полсотни машин и около 80 дворников Основной упор сделают на очистку тротуаров.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня Орел от снега убирают 77 человек и 48 машин. На дороги вышли 18 КДМ, грейдер, шесть самосвалов, 18 тракторов, четыре погрузчика. Об этом рассказали в мэрии.



Минувшей ночью вывезено более 1700 кубометров снега, использовано 175 тонн пескосолянки.



Напомним, что минимум до 18 февраля коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Снегопады в ближайшее время продолжатся.





Артем Ежаков



