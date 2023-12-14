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12:00, 14 декабря 2023 года Три тысячи орловцев ежегодно обращаются в больницу Семашко с признаками инсульта О том, как не пропустить страшное заболевание, корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская поговорила с заведующим неврологическим отделением медучреждения Александром Дубининым.







Сердечно-сосудистые заболевания остаются в лидерах по летальности в мире. В России сегодня живут полтора миллиона человек, перенесших инсульт.

В Орле ситуация также сложная. Только в больницу Семашко с признаками инсульта обращаются три тысячи человек в год. Большинство пациентов – люди старшего возраста, но встречаются люди 40 и 30 лет. Специалисты отмечают тенденцию к "омоложению" инсульта.



Факторы риска инсульта следующие: возраст, курение, сахарный диабет второго типа, болезни сердца, атеросклероз сосудов, гипертония.



Синдромами инсультами считаются нарушение подвижности конечностей, нарушение походки и ориентации в пространстве, проблемы с речью, онемение лица и нарушение мимики, головокружение и внезапная головная боль, "туман в голове" и потеря сознания.





Елена Литинская



