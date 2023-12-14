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11:30, 14 декабря 2023 года Активисты "Движения первых" подвели итоги работы в Орловской области За год к молодежной организации присоединились более 20 тысяч юных орловцев.



Фото: портал Орловской области

Активисты "Движения первых" Орловской области провели первую большую конференцию. Подвести итоги за 2023 год и определить цели и задачи общественной организации на 2024-й собрались 75 школьников и студентов. Участвовал в мероприятии губернатор Андрей Клычков.



Сегодня на Орловщине действуют 359 первичных отделений "Движения первых" в 22-х муниципалитетах. По словам главы региона, главная особенность организации в том, что она основана на патриотизме.



- Если мое поколение было воспитано на фильмах и произведениях о войне, то вы являетесь свидетелями геополитических событий, которые происходят сегодня. Вы можете поговорить с участниками СВО, оказать свою поддержку семьям мобилизованных и добровольцев. Сегодня вы пишете новую историю, и, чувствуя сопричастность к судьбе России и нашей родной Орловщины, стремитесь приносить пользу и помогать другим, - сказал Андрей Клычков, обращаясь к участникам конференции.



Отметим, что "Движение первых" объединяет уже более четырех миллионов человек. В 89 регионах России работают свыше 40 тысяч первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более семи миллионов человек, сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



