Орловский меценат передал бойцам СВО спецоборудование на миллионы рублей

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10:30, 14 декабря 2023 года
Орловский меценат передал бойцам СВО спецоборудование на миллионы рублейВ посылку вошли тепловизоры, FPV-дроны и комплекты управления.
Фото: архив "Вести-Орел"
Меценат из Орловской области закупил на бойцов на передовой специальное оборудование на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.
В посылку вошли 24 тепловизионных прицела, тепловизионный монокуляр, 10 FPV-дронов и несколько комплектов пилота, три системы "Булат".
Артем Ежаков
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