В Лужках заново откроют филиал детской поликлиники №1
Медучреждение закрывалось из-за несоответствия нормам пожарной безопасности.
Фото: архив "Вести-Орел"
На заседании профильного комитета горсовета Орла обсудили судьбу филиала детской поликлиники №1. Ранее медучреждение закрывалось из-за несоответствия нормам пожарной безопасности – вход в нее был только через подъезд многоэтажки, помещение значилось, как жилое.
Собственники жилья согласились с возобновлением работы филиала поликлиники. 21 декабря пройдут публичные слушания об установлении границ дома. Вход в медучреждение будет организован на месте балкона.