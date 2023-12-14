четверг 14.12.2023 18:21:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:30, 14 декабря 2023 года

Елочные игрушки из Орла подарят школьникам новых регионов РФ

Акцию для детей "С Новым годом, Россия!" проводят сотрудники орловской Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области сотрудники ГИБДД вместе с ребятами из отрядов ЮИД организовали акцию "С Новым годом, Россия!". Елочные игрушки на тему безопасности дорожного движения, изготовленные юными орловцами, отправят школьникам из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Ручная работа всегда наполнена теплом и светом, в нее вложена частичка души создателя. Всегда приятно получить такую эксклюзивную игрушку, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Елочные украшения передадут в орловское отделение Общероссийского народного фронта. С гуманитарным грузом игрушки доставят школьникам в новые регионы России. А самую первую посылку с детскими подарками отправили бойцам, участвующим в СВО. Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, акция "С Новым годом, Россия!" продлится до 31 декабря.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.