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16:30, 14 декабря 2023 года Елочные игрушки из Орла подарят школьникам новых регионов РФ Акцию для детей "С Новым годом, Россия!" проводят сотрудники орловской Госавтоинспекции.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области сотрудники ГИБДД вместе с ребятами из отрядов ЮИД организовали акцию "С Новым годом, Россия!". Елочные игрушки на тему безопасности дорожного движения, изготовленные юными орловцами, отправят школьникам из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.



- Ручная работа всегда наполнена теплом и светом, в нее вложена частичка души создателя. Всегда приятно получить такую эксклюзивную игрушку, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Елочные украшения передадут в орловское отделение Общероссийского народного фронта. С гуманитарным грузом игрушки доставят школьникам в новые регионы России. А самую первую посылку с детскими подарками отправили бойцам, участвующим в СВО. Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, акция "С Новым годом, Россия!" продлится до 31 декабря.





Сергей Мерцалов



