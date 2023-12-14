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9:30, 14 декабря 2023 года В Орловской области школьников могут раньше отправить на каникулы Все будет зависеть от дальнейшей эпидемической обстановки.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области школьников могут раньше отправить на зимние каникулы из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.



Как рассказал в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков, вопрос досрочных каникул обсуждался с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что говорить о раннем уходе детей на отдых пока не приходится, но мониторинг продолжится в ближайшую неделю. От его итогов и будут исходить.



Прямо сейчас в Орловской области на карантине в 58 образовательных организациях 267 классов. Четыре школы в Малоархангельском, Троснянском, Урицком и Должанском районах полностью закрыты из-за подъема заболеваемости.





Артем Ежаков



