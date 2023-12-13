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21:30, 13 декабря 2023 года

Повар рассказала орловцам о блюдах с мандаринами для новогоднего стола

Татьяна Карпова знает несколько необычных рецептов.


На полках орловских магазинов можно найти несколько видов мандаринов. Цены на фрукт варьируются от 50 до 450 рублей за килограмм.

Чтобы выбрать самые вкусные плоды, нужно обратить внимание на их яркость и окраску. Мандарин не должен иметь повреждений, зрелые фрукты тяжелее неспелых, поскольку в них больше сока.

Орловский повар Татьяна Карпова восемь лет работает поваром и знает, как украсить новогодний стол с помощью мандаринов. Для первого рецепта нужны яйца, сыр, куриная грудка, укроп, чеснок и морковь. Все ингредиенты нужно смешать, а затем сделать шарики размером с мандарин. Для украшения пригодится перец и горошек и лавровый лист. В конце на пищевую пленку необходимо выложить морковь, а после – "мандаринку".

Второй рецепт тоже должен понравиться тем, кто любит мясо с ананасом или киви. Ингредиенты: курица, сыр, морковь по-корейски, яйца и мандарины, - поделилась Татьяна Карпова.

На тарелку нужно уложить все ингредиенты и промазать майонезом, соблюдая очередность. Получится красивый и быстрый салат. Подробности - в сюжете Анастасии Тычинской.


Анастасия Тычинская
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