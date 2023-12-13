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20:55, 13 декабря 2023 года Клычков призвал районные власти рассказывать жителям, где будут убирать снег Глава региона поручил проводить эту работу оперативно.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков большую часть прямого эфира в соцсетях 13 декабря посвятил уборке снега. Глава региона отметил, что особенно много снега выпало в Ливенском, Должанском, Новосильском и Залегощенском районах области. В некоторых муниципалитетах временно прекратили работу школьные автобусы.



– Прошу глав всех муниципалитетов Орловской области обратить особое внимание на уборку снега - в пятницу мы ожидаем еще более сильный снегопад длительностью до 1,5-2 суток. На региональных дорогах работает почти 200 единиц техники, в городе Орле - 48 автомобилей, техника выходит на ночную работу. Прошу Юрия Николаевича Парахина организовать расчистку не только центральных, но и примыкающих к ним улиц, - дал поручение губернатор.



Затем глава региона попросил руководителей департаментов аккумулировать и оперативнее обрабатывать обращения местных жителей. Клычков отметил, что дворы в Орле убраны плохо, а управляющие компании не выполняют свои обязательства.



Также Андрей Клычков попросил районные власти готовить информационные карточки по уборке снега, на которых будет перечислена техника и улицы, где проходят работы.



– Уборка снега должна вестись непрерывно. В этом году мы усилили муниципалитеты новыми единицами дорожной техники - время показывать работу! – подытожил глава региона.





Сергей Силаев



