В Орловской области 106 человек заболели СOVID-19 за сутки
Цифры озвучил губернатор.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 13 декабря сообщил, что за последние сутки на территории региона зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
– Сегодня по ковиду – 106 человек за сутки. По карантинным мероприятиям – 267 классов на карантине в 58 образовательных организациях, - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что четыре школы в Малоархангельском, Троснянском, Урицком и Должанском районах полностью ушли на карантин.