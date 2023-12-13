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20:34, 13 декабря 2023 года В Орловской области 106 человек заболели СOVID-19 за сутки Цифры озвучил губернатор.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 13 декабря сообщил, что за последние сутки на территории региона зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



– Сегодня по ковиду – 106 человек за сутки. По карантинным мероприятиям – 267 классов на карантине в 58 образовательных организациях, - отметил губернатор.



Ранее сообщалось, что четыре школы в Малоархангельском, Троснянском, Урицком и Должанском районах полностью ушли на карантин.





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Сергей Силаев



