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20:30, 13 декабря 2023 года На Орловщине эвакуируют машины, мешающие уборке снега Количество техники, устраняющей последствия снегопадов, увеличилось.







Орловскую область и областной центр в частности засыпало снегом. За последнюю ночь с дорог Орла специалисты вывезли 2,5 тысячи кубометров снега, израсходовано более 370 тонн пескосоляной смеси. Службы перешли на круглосуточный режим работы, количество задействованной в уборке техники увеличилось.



Орловец Владимир, управляющий уборочным грузовиком, рассказал, что уборке мешают неправильно припаркованные машины. Эта проблема встает перед уборщиками каждую зиму.



– Стоят кругом, мы же не можем расчистить дорогу, - рассказал водитель грузовика.



Чаще всего до одной полосы сужают дорогу там, где стоянка для авто запрещена. На помощь приходит Госавтоинспекция. Припаркованные машины забирают эвакуатор.



– В местах, где стоянка и остановка запрещены, предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей. В связи с этим образуется снежный вал, что приводит к сужению проезжей части, - сообщил старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Орловской области Руслан Макаров.





Всеволод Трифонов



