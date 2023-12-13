Главная » Новости



20:00, 13 декабря 2023 года Орловцы попросили Андрея Клычкова помочь со строительством дороги Губернатор провел очередной прием граждан.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 13 декабря провел прием граждан. Глава региона рассмотрел обращения жителей Орла, Орловского округа и Мценского района.



Жители региона обратились к Клычкову по вопросам противодействия мошенникам, строительства дороги в деревне Подмокрое Мценского района, благоустройства трассы и установки фонарей в деревне Сухая Орлица Орловского округа. Помимо этого, орловцы задавали вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



По итогам общения с местными жителями глава региона дал ряд поручений и рекомендаций главам районов и профильным органам.





Сергей Силаев



