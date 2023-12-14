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7:00, 14 декабря 2023 года

Народные приметы: почему 14 декабря нельзя выходить на улицу в темное время в одиночестве

14 декабря 2023 года отмечается два праздника: Наумов день и церковный день памяти пророка Наума.


Церковный день памяти пророка Наума это день, когда он почитается в Православной церкви. В этот день верующие могут посетить храмы, помолиться и вспомнить жизнь и труды этого пророка. Традиционно, в храмах проводятся особые богослужения, посвященные памяти святого Наума. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего опасаться.

Что можно делать 14 декабря:

-  Поскольку Наум считался покровителем наук, 14 декабря отлично подходит для получения знаний. Можно приступить к изучению иностранного языка, помочь ребенку с уроками или просто взяться за новую книгу. Верующие молятся святым и просят содействия в учебе.

- В этот день обязательно можно заняться домашними делами, навести порядок в жилище, решить вопросы, связанные с мелким ремонтом.

- Не будет лишним постирать постельное белье или хотя бы наволочки. Чистые вещи нужно развесить на улице, чтобы ветер выдул из них все плохое. Если лечь спать на всем свежем, здоровья прибавится и память улучшится. Во всяком случае, в это верили наши предки.

Что нельзя делать в этот день:

- Нельзя 14 декабря во время еды читать книгу или учить уроки, – так можно «заесть» все, что выучил или прочитал;

- Ни в коем случае нельзя 14 декабря смотреть в глаза нищему, которому подается милостыня, иначе вскоре сам дающий окажется на его месте. Придется жить в долг и впроголодь.

- Не рекомендуется в день Наума Грамотника выходить на улицу в темное время суток в одиночестве, поскольку темные силы могут околдовать и память забрать

- Приметы запрещают в день Наума Грамотника рассказывать кому-либо о своих успехах в учебе, иначе вскоре начнется полоса невезения.




Александра Бахтина
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