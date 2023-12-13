В Орловской области вандалы повредили сцену в сквере Фета
Хулиганов ищет полиция.
Фото: Мценский краеведческий музей
11 декабря около 20.30 подростки разломали сцену в сквере Фета в городе Мценск. Данным фактом заинтересовались в полиции.
Как сообщает "Мценский краеведческий музей", недавно отремонтированный Фетовский сквер оснащен камерами наблюдения. А значит, есть надежда, что вандалов скоро поймают.
Напомним, что сквер Фета отремонтировали в 2022 году после того, как Мценск стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На благоустройство из Минстроя РФ направили 70 миллионов рублей.