Главная » Новости



19:30, 13 декабря 2023 года В Орловской области вандалы повредили сцену в сквере Фета Хулиганов ищет полиция.



Фото: Мценский краеведческий музей

11 декабря около 20.30 подростки разломали сцену в сквере Фета в городе Мценск. Данным фактом заинтересовались в полиции.





Как сообщает "Мценский краеведческий музей", недавно отремонтированный Фетовский сквер оснащен камерами наблюдения. А значит, есть надежда, что вандалов скоро поймают.



Напомним, что сквер Фета отремонтировали в 2022 году после того, как Мценск стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На благоустройство из Минстроя РФ направили 70 миллионов рублей.





Сергей Мерцалов



