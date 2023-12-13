Под Орлом освятили поклонный крест

Святыню установили на территории колонии-поселения № 7 города Мценска.
Фото: УФСИН России по Орловской области
В день памяти обретения мощей священноисповедника Георгия Коссова на территории мценской колонии-поселения установили поклонный крест. Богослужение в домовом Иоанно-Крестительском храме совершил протоиерей Сергей Крючков. Вместе с ним молились осужденные.
Отец Сергий обратился к ним с проповедью о покаянии и исправлении жизни. После Литургии протоиерей освятил поклонный крест, установленный на территории колонии-поселения № 7 города Мценска, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.