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16:07, 13 декабря 2023 года В Орле пострадавшего от рук прабабушки младенца выписали из больницы Серьезных последствий для здоровья удалось избежать.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле из больницы выписали четырехмесячного младенца, пострадавшего от рук прабабушки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.



По словам детского омбудсмена, на лечении в больнице с ребенком был отец. Серьезных последствий для здоровья мальчика удалось избежать.



Напомним, что об этом случае стало известно 6 декабря, а случилось оно двумя днями ранее в Мценске. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, 68-летняя нетрезвая женщина ударила по голове своего четырехмесячного правнука. Возбуждено уголовное дело.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.





Артем Ежаков



