В Орле пострадавшего от рук прабабушки младенца выписали из больницы
Серьезных последствий для здоровья удалось избежать.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле из больницы выписали четырехмесячного младенца, пострадавшего от рук прабабушки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
По словам детского омбудсмена, на лечении в больнице с ребенком был отец. Серьезных последствий для здоровья мальчика удалось избежать.
Напомним, что об этом случае стало известно 6 декабря, а случилось оно двумя днями ранее в Мценске. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, 68-летняя нетрезвая женщина ударила по голове своего четырехмесячного правнука. Возбуждено уголовное дело.
Как стало известно сайту "Вести-Орел", подозреваемая злоупотребляет алкоголем. Мать малыша нигде не работает.