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17:30, 13 декабря 2023 года На Орловщину надвигаются снегопады с сильным ветром Непогода может спровоцировать чрезвычайные ситуации.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области, ссылаясь на данные гидрометцентра, предупреждает жителей региона о непогоде в ближайшие двое суток.



14 декабря на территории области будет облачно, ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем переходящий в сильный. Местами возможен гололед, налипание снега. В отдельных районах прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы. Ветер – от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 4 до 9 градусов мороза, днем от 0 градусов до 5 градусов мороза.



15 декабря ночью ожидается сильный снег, местами с дождем. Днем прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра могут снова достигать от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью: от 0 до 5 градусов мороза, днем – от минус трех до плюс двух градусов.



Непогода может спровоцировать чрезвычайные ситуации. Спасатели призывают орловцев к осторожности.





Артем Ежаков



