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8:30, 14 декабря 2023 года В Орле пройдут XX Денисьевские чтения Научно-практическая конференция с международным участием состоится 18-19 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Денисьевские чтения проходят в областной столице с 2003 года. На конференцию приглашают ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и большинства регионов ЦФО. Также в работе участвуют гости из соседних стран. Цель традиционного мероприятия - повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона, сообщает портал Орловской области.



В этом году Денисьевские чтения посвятят 190-летию со дня основания Орловской областной библиотеки имени Ивана Бунина. Чтения пройдут 18-19 декабря сразу на двух площадках: в бунинской библиотеке в Орловском государственном институте культуры.



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Сергей Мерцалов



