В Орле могут открыть отделение "Почты" взамен закрывшегося
Ранее одно закрылось на Раздольной.
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Жители Северного района города Орла обратились к депутатам по поводу закрытия отделения "Почты России" №39 города Орла. Филиал был расположен на улице Раздольной. Проблему обсудилив Орловском горсовете.
Как пояснил директор УФПС России по Орловской области Илья Кравцов, для доставки пенсий есть почтальоны, которые ходят по адресам пенсионеров и вручают их им на дому. А в отделении №39 почтальонов не было, поток почты отсутствовал, там работал только начальник, который долгое время болел, а затем уволился. Решение о закрытии было принято в марте 2023 года.
– Мы готовы в этом районе открыть отделение при условии выделения нам помещения. Предпочтительно в районе улице Раздольной, где идет интенсивное строительство жилых домов. Безусловно, мы готовы рассмотреть вопрос аренды помещения, - отметил Илья Кравцов.
Зампред горсовета Владимир Негин предложил рассмотреть другие варианты. Директор УФПС по региону отметил, что новое отделение взамен закрытого может открыться в микрорайоне Болховский или микрорайоне Зареченский.