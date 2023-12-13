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16:30, 13 декабря 2023 года В Орле могут открыть отделение "Почты" взамен закрывшегося Ранее одно закрылось на Раздольной.



Фото: архив

Жители Северного района города Орла обратились к депутатам по поводу закрытия отделения "Почты России" №39 города Орла. Филиал был расположен на улице Раздольной. Проблему обсудили в Орловском горсовете.



Как пояснил директор УФПС России по Орловской области Илья Кравцов, для доставки пенсий есть почтальоны, которые ходят по адресам пенсионеров и вручают их им на дому. А в отделении №39 почтальонов не было, поток почты отсутствовал, там работал только начальник, который долгое время болел, а затем уволился. Решение о закрытии было принято в марте 2023 года.



– Мы готовы в этом районе открыть отделение при условии выделения нам помещения. Предпочтительно в районе улице Раздольной, где идет интенсивное строительство жилых домов. Безусловно, мы готовы рассмотреть вопрос аренды помещения, - отметил Илья Кравцов.



Зампред горсовета Владимир Негин предложил рассмотреть другие варианты. Директор УФПС по региону отметил, что новое отделение взамен закрытого может открыться в микрорайоне Болховский или микрорайоне Зареченский.





Сергей Силаев



