Митрополит Тихон освятил служебные машины орловских росгвардейцев
Ведомство получило 10 новых автомобилей.
Фото: Анна Коновалова; пресс-служба Губернатора Орловской области
Митрополит Орловский и Болховский Тихон вручил руководству и сотрудникам Росгвардии епархиальные награды. Начальник регионального управления ведомства Сергей Старосельцев удостоен медали преподобного священномученика Кукши I степени. Ряд силовиков отмечен архиерейскими грамотами.
Владыка Тихон поблагодарил росгвардейцев за службу, а после освятил десять новых служебных машин, полученных ведомством, сообщили в Орловской митрополии.