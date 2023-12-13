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15:30, 13 декабря 2023 года В Орловской области продолжают искать ячейки "Граждан СССР"* В этом году на территории региона прошло минимум три задержания участников экстремистской организации.







В регионе продолжается работа по выявлению ячеек организации "Граждане СССР"*. Она признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Как минимум три задержания в этом году произошло в Орловской области.



Организация внушает своим участникам о некой теории заговора – якобы Советский Союз не распался, а современная Россия не легитимна. Члены организации сами себя назначают, сами пишут законы, не платят за коммунальные услуги, отказываются возвращать кредиты.



Один из самых громких случаев в Орле – сторонник организации Илья Флоринский в интернете занимался призывом к терроризму, записывал видео, направленные на насильственную смену государственного строя. Приговор – шесть лет колонии общего режима – он оспорить не смог.



*Минюст внес организацию в список экстремистских в августе 2022 года





Всеволод Трифонов



