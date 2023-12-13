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15:00, 13 декабря 2023 года На Орловщине обсудили законопроект об ответственности за административные правонарушения Депутаты отправили его на доработку.



Фото: архив "Вести-Орел"

Законопроект об ответственности за административные правонарушения рассмотрели в областном Совете 12 декабря. Для детального обсуждения на комитет пригласили представителей среднего, малого бизнеса и местного самоуправления.



Предлагается установить административную ответственность за отказ собственниками помещений содержать прилегающие территории. Речь идет, в том числе, и об очистке территорий от мусора, опавшей листы, снега и наледи для свободного и безопасного прохода граждан.



Законопроект, принятый в первом чтении, вызвал бурные дебаты. В итоге после обсуждения его отправили на доработку, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Сергей Мерцалов



