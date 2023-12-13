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13:30, 13 декабря 2023 года В Орле согласовали размер платы за содержание жилого помещения Орловцы будут платить 17,38 рубля с квадратного метра.



Фото: орловской городской Совет народных депутатов

Депутаты орловского горсовета согласовали размер платы за содержание жилого помещения. В благоустроенной квартире с лифтом, газом, горячим и холодным водоснабжением она составит 17,38 рубля.



Причем, этот тариф будет одним из самых низких в ЦФО, сообщила начальник управления экономического развития администрации Орла Анастасия Сурнова. По ее словам, даже жители Ливен и Мценска платят за содержание жилья больше. Например, в Ливнах тариф составляет 18,48 рублей в месяц с квадратного метра, а в Мценске - 18,35 рублей.



Таким образом, содержание типовой "однушки" в Орле поднимется с 521 до 573 рублей, "двушки" с 820 - до 900 рублей, "трешки" - с 1043 до 1147 рублей. При этом установить иной размер платы за содержание жилого помещения в многоэтажке собственники могут самостоятельно. Решение необходимо принять на общем собрании.



- Если собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, ее должен установить орган местного самоуправления, - напомнил заместитель председателя горсовета Сергей Себякин.



Однако, по его словам, нежелание жильцов участвовать в решении общедомовых вопросов, отсутствие деятельного совета дома приводит к ситуации, когда управляющей компании остается ориентироваться только на муниципальную планку платежа.





Сергей Мерцалов



