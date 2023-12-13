Учеников трех школ Орла временно переведут в другие учебные заведения

|
|среда 13.12.2023 17:21:54
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:00, 13 декабря 2023 года
Учеников трех школ Орла временно переведут в другие учебные заведенияЭто связано с ремонтом.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024-м году в Орле отремонтируют школы №15, 32 и 39. Подготовку к работам обсудили на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.
Одним из вопросов стало место учебы школьников на время ремонта. Было озвучено, что ученики школы №15 перейдут в школу №24 и лицей №28.
Учеников гимназии №39 временно отправят в гимназию №19, лицей №21 и школу №36.
Детей из лицея №32 направят в лицей №4 и школы №27 и 11.
Всего предстоит перевести порядка трех тысяч детей.
Артем Ежаков
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.