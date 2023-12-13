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13:00, 13 декабря 2023 года

Учеников трех школ Орла временно переведут в другие учебные заведения

Это связано с ремонтом.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году в Орле отремонтируют школы №15, 32 и 39. Подготовку к работам обсудили на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.

Одним из вопросов стало место учебы школьников на время ремонта. Было озвучено, что ученики школы №15 перейдут в школу №24 и лицей №28.

Учеников гимназии №39 временно отправят в гимназию №19, лицей №21 и школу №36.

Детей из лицея №32 направят в лицей №4 и школы №27 и 11.

Всего предстоит перевести порядка трех тысяч детей.


Артем Ежаков
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