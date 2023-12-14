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7:30, 14 декабря 2023 года 14 декабря Владимир Путин проведет прямую линию для россиян Начало – в полдень.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уже сегодня президент России Владимир Путин проведет прямую линию для жителей страны и итоговую пресс-конференцию.



Свои вопросы могут задать и орловцы. Это можно сделать по телефону горячей линии: 8-800-200-40-40 или через смс на номер 0-40-40. Есть и сайт Moskva-Putinu.ru. Звонки в колл-центре будут принимать до последней секунды эфира, – сообщили "Вести". Ответ на обращение дадут, даже если вопрос не прозвучит в рамках "Прямой линии".



Начало трансляции – в 12:00. Посмотреть ее можно на телеканале "Россия 1".





Артем Ежаков



