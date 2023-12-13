Орловский губернатор Клычков поручил усилить безопасность на транспорте
И объектах транспортной инфраструктуры.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Андрей Клычков, губернатор Орловской области, поручил усилить безопасность на транспорте и транспортной инфраструктуре региона. Тему 13 декабря обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.
Клычков призвал пристальное внимание на период новогодних праздников уделить профилактике и защищенности от терактов, обеспечению антитеррористической защищенности.
- Глава региона подчеркнул, что аналогичные задачи, в том числе с учетом праздничных дней, должны быть решены для защиты объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Участники заседания подробно остановились на ряде моментов, где требуется усилить работу, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.