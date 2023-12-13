Главная » Новости



13:00, 13 декабря 2023 года Орловцы смогут задать вопросы Владимиру Путину Пресс-конференция пройдет 14 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уже завтра президент России Владимир Путин проведет прямую линию для жителей страны. Уже поступило более полутора миллионов обращений.

Свои вопросы могут задать и орловцы. Это можно сделать по телефону горячей линии: 8-800-200-40-40 или через смс на номер 0-40-40. Есть и сайт Moskva-Putinu.ru.



Прямую линию президент объединит с итоговой пресс-конференцией.



Начало трансляции – в 12:00. Посмотреть ее можно на телеканале "Россия 1".





Артем Ежаков



